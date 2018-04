Den demokratiske rejse Den demokratiske dannelsesrejse har budt på flere forskellige ting.De to unge har været på besøg på TV2 i Odense og lagt vejen forbi Folketinget. På Christianborg mødte de Jane Heitmann og Helge Sander. Desuden har de mødt en dansk soldat, der lider af post-traumatisk stress efter at have været udsendt, besøgt Statens Museum, været bag kulisserne på det Det Kgl. Teater og læst om demokratiet. De har desuden deltaget i et kommunalbestyrelsesmøde, hvor de i spørgetiden spurgte politikerne, om de ville afsætte penge til projektet Demokratisk Stadfæstelse i 2019. Ifølge Kirkeministeriet blev 45.372 konfirmeret i 2016. Det svarer til 67,8 procent. I 2017 blev 46.602 konfirmeret (Kilde: Danmarks Statistik).

Men en del unge vælger konfirmationen fra, og det er tilfældet for 14-årige Rasmus Hauge Schyberg og Samuel Thorseng Lærche på 13 år. De er begge nonfirmander, men mens kammeraterne om tirsdagen har været til konfirmationsforberedelse, så de to ikke brugt tiden på ekstraundervisning på skolen eller holdt fri. Tværtimod.

Hverken han eller kammeraten Samuel er døbt. Det har været op til dem selv, om de ville konfirmeres.

- Jeg ville gerne noget andet, og det med en konfirmation, det er ikke lige mig, forklarer Samuel Thorseng Lærche, som kunne viderebringe sin holdning til sin mor, Susse.

Modsat sønnen er hun medlem af folkekirken.

- Vores børn er ikke døbt, for det skal de selv være med til at tage stilling til. Det kan være, at han vælger at melde sig ind i folkekirken, hvis han eventuelt skal giftes, og det er ikke fordi, at jeg har prædiket det her til mine børn. Men bliver man gjort opmærksom på, at man har et valg, så kan man også godt som 13-årig træffe sådan et, siger Susse Thorseng Lærche.

- Når ens barn siger til en, at man ikke vil konfirmeres, men hvad kan jeg så? Hvad kan jeg så få lov til? Så er det lidt svært, for i vores familie vil man ikke kunne blive nonfirmeret, for det synes vi er ingenting, og så har man valgt ingenting, tilføjer Susse Thorseng Lærche og afviser, at en humanistisk konfirmation var en mulighed.

- Den bygger på, at staten fravælger kirken, og det er jeg ikke interesseret i, for jeg er kristen, tilføjer hun.