Nr. Broby: Unge Frederik Rud Nielsen, som til dagligt er ungdomsspiller på U15A i Nr. Broby, kan nu kalde sig Danmarksmester i herresingle. Han vandt rækken under det nyligt overståede DM i Varde med 1172 ungdomsspillere på banerne.

Formand Nr. Broby Badminton Klub, Per Rasmussen, er stolt over, klubben ingen har sin helt egen Danmarks mester.

- Det er næste ikke til at armene ned igen efter sådan en flot indsats, bemærker formanden.

Frederik Rud Nielsen havde også selskab af en anden ungdomsspiller fra Nr. Broby Badminton Klub, nemlig Julie Cordt: Julie spiller til daglig som U15M spiller, og efter en fantastisk kamp kunne hun vende hjem med bronze tasken for sin plads i damedouble.

- Vi har fokus på at give alle vores spillere de bedste værktøjer til at holde fokus på banen. Vi er som klub nødt til at gøre en forskel for vores ungdomsspillere, hvis vi har en forventning til, at alle vores spillere vil blive i klubben - også som seniorspillere, udtaler formand Per M. Rasmussen.

Gode trænere og stor opbakning fra spillernes forældre gør, at de unge spillere har vist stor fremgang i indeværende sæson, ifølge formanden./EXP