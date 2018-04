Facebooks tekniske chef siger torsdag under en høring i parlamentet i London, at det sociale medie ikke tog tilstrækkeligt ansvar, da mange brugeres private data blev misbrugt.

Det var en fejl, erkender teknologichef Mike Schroepfer.

Han siger, at omkring en million briter kan være omfattet af skandalen, da personlige data gik videre til tredjepart via en app.

Virksomheden vil desuden indføre nye retningslinjer, lover chefen. Disse retningslinjer vil gøre det mere transparent for brugerne, hvad de modtager på deres personlige Facebook-side.

Eksempelvis skal det fremgå, hvis man læser en politisk reklame. Og det skal fremgå, hvem der har betalt for den.

Den slags reklamemateriale vil desuden blive gemt på computere i syv år.

Facebook og selskabets beskyttelse af brugernes oplysninger kom i fokus i marts, efter oplysninger om at analyseselskabet Cambridge Analytica var kommet i besiddelse af millioner af brugeres oplysninger.

- Jeg vil gerne gentage vores administrerende direktør Mark Zuckerbergs ord: Hvad der skete med Cambridge Analytica var et tillidsbrud, og det er vi meget kede af. Vi har begået fejl, og vi gør noget for at sikre, at de ikke begås igen, siger Schroepfer.

De britiske politikere nævner under høringen også deres bekymring over, hvordan det sociale medie angiveligt spillede en rolle i forbindelse med folkeafstemningen om EU-medlemskabet.

EU-Kommissionen mener, at folks tillid til de sociale medier er slidt efter historien om Cambridge Analytica.

Torsdag har Europa-Kommissionen sagt, at den til sommer vil præsentere en plan for, hvordan man bekæmper spredningen af fake news.

Facebook og Google skal gøre mere for at bekæmpe problemet, ellers bliver de to it-giganter ramt af yderligere regulering fra Bruxelles, lyder det.