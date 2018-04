At Odense Byforening nu er fremme i træskoene for at få fredet kunstudstillingsbygningen i Jernbanegade må hilses med stor tilfredshed. Når Jane Jegind erklærer sig som modstander af en fredning, er det kun et bevis på, at Odense Byråd allerede har slikket sig om munden ved tanken om, hvor stort et beløb en ikke-fredet bygning vil kunne indbringe.

Efter den totale destruktion af kvarteret omkring Fisketorvet og Lotzes Have bør der sættes en grænse for, hvor fladpandet og ukulturelt Odense Kommune kan opføre sig i jagten på at gøre en stor by til en storby. Jeg vil derfor også opfordre byforeningen til at have fuld opmærksomhed på Jernbanegade, den historiske vej fra banegården til Odenses centrum, hvor Landsarkivets bygning og Odense Katedralskoles bygning fra 1890 på højre side og Kongens Have, Odense Teater og kunstudstillingsbygningen på venstre side, bliver sikret.