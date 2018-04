- Det er en rigtig god idé, så det vil vi gerne. Vi havde regnet med, at vi ville vente med at komme på, til vi havde de Blå Støttepunkter helt på plads og kunne gøre det hele på en gang, men det kan da godt være, vi skulle rykke processen lidt fremad, nu hvor vi kommer til at vente lidt på De Blå Støttepunkter, lyder det fra Hans Ole Hansen, der godt kan mærke, at danskerne i stigende grad søger ud i naturen, når de har fri.- Vi har ingen tal for det, så det er bare en fornemmelse, men vi får flere og flere opkald og mails fra folk, som gerne vil reservere et shelter, så jeg vil sige ja til, at vi kan mærke den der frilufts-trend.

I dag er det gratis at benytte de ni shelterpladser, som ligger i Brunebjerg, Trunderupskoven, Nellemose, Møllegårdsskoven i Aarup, Klakkebjerg og på Sandager Næs, men man vil formentlig skulle betale en flad femmer i administrationsomkostninger, når der bookes via bookenshelter.dk, fortæller Hans Ole Hansen.Til gengæld er man så også sikker på, at shelteret er frit, når man kommer.I dag kan man, hvis man vil overnatte i et af kommunens sheltere, bare håbe på, at der ikke er andre, der er kommet på den samme gode idé.På bookenshelter.dk er der mulighed for at filtrere sin søgning efter, om der er bålplads, afstand til havet, toilet og så videre. Siden blev etableret i 2011, og via den kan bookes sheltere på over 40 lokationer i det sydfynske.På siden er der både kommunale sheltere, men også sheltere, som lejes ud privat.