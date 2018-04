Det er ikke bare sådan at smække et shelter op. I hvert fald ikke hvis det skal ligge tæt ved kysten.

Det har Assens Kommune erfaret, efter etableringen af shelterpladserne "Blå Støttepunkterne" er blev forsinket flere gange.

Først var håbet, at shelterne ville stå klar sidste sommer, så blev målet Kristi himmelfart, men der er stadig ikke sheltere at finde på de planlagte ni lokationer i kommunen. Hans Ole Hansen, medarbejder i Miljø og Natur samt projektleder af Blå Støttepunkter, er heller ikke sikker på, at sommergæsterne i år når at nyde shelterne, der er tænkt som støttepunkter for maritime friluftsoplevelser.

De Blå Støttepunkter De Blå Støttepunkter er finansieret af Assens Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune.



De bidrager med i alt fem millioner kroner fordelt efter størrelse.2,5 mllioner kroner kommer fra LAG-midlerne og endelig har Friluftsrådet bidraget med 1,2 millioner kroner.Formålet med projekt Blå Støttepunkter er at støtte op om de unikke rekreative muligheder, der findes i den fynske vandkant.

- Et realistisk bud er nok sensommeren, siger han.

Lige nu er det Kystdirektoratet og Erhvervsstyrelsen, som holder nøglen til tidsplanen, fortæller Hans Ole Hansen. Da shelterne skal kunne nås fra vandet, er planen, at de placeres inden for kystbeskyttelseslinjen, og skal de det, så skal Kystdirektoratet give en dispensation.

Det vil direktoratet ikke, hvis shelterne er sammenlignelige med campinghytter, så derfor skal Erhvervsstyrelsen tage stilling til, om det er det ene eller andet. Og det hele bunder i størrelsen på åbningerne i de planlagte sheltere, fortæller Hans Ole Hansen.

- Vi har ansøgt om at have shelterer med permanent åbning, og spørgsmålet er så, om åbningerne er store nok. Hvis åbningerne er for små, betragtes de som campinghytter, lyder det fra Ole Hansen, der trods forsinkelserne er fortrøstningsfuld.

- Åbningerne i vores sheltere er på samme størrelse som dem på Sydfyn, og her har man fået en dispensation, så det burde ikke være et problem.