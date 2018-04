Bogense: Når den gamle nordfynske købstad inden så længe fordobler sit indbyggertal og campingpladser, og marinaen summer af sommerliv, bliver det i denne turistsæson med et hidtil uset antal caféer og spisesteder i gadebilledet. Den 1. maj klipper borgmester Morten Andersen den røde snor og indvier dermed officielt det nyeste skud på stammen. Café Kysten er navnet, og her ligger fokus først og fremmest på børnefamilierne.

- Det er et koncept, som ikke findes på Nordfyn i forvejen, og vi har løbende udviklet det, mens der blev bygget, fortæller Per Forstad, der ejer Hotel Bogense Kyst.

Sidste år lejede hotellet sig ind i det lille byhus med en sommercafé, men Per Forstad valgte at købe huset og give det en gennemgribende restaurering - ligesom der er bygget en større udvidelse i haven ud mod Bybækken.

- Grundidéen er egentlig opstået, fordi vi jo allesammen kender det der med, at børnene keder sig, når hele familien er ude og spise. Når børnene hurtigt har slugt deres mad, så lyder det hurtigt: Hvornår skal vi hjem, siger Per Forstad.

Målet med Café Kysten har derfor været at skabe et tilbud, hvor forældrene kan få ro til at sidde og nyde et glas vin eller en kop kaffe efter maden.

- Vi håber, at det bliver sådan, at børnene skal trækkes med hjem og har lyst til at komme igen, lyder det fra ejeren.