Til politimesteren, kommunen og hvem det ellers måtte vedrøre.

Gågaden i Odense kan snart sammenlignes med Det vilde Vesten. Cykler og biler drøner ud og ind mellem fodgængerne, så man bliver nervøs for førlighed og helbred. Hvis man ytrer sin indignation, får man en sviner af værste skuffe, trusler om tæv eller en hovedrysten. Jeg er endda blevet spyttet efter.

Hvor fanden er det politi, vi alle sammen betaler til? Eller de politikere og embedsmænd der laver reglerne, men åbenbart ikke selv færdes i gågaden?

Hvis jeg en dag ikke kan beherske min vrede og stopper en cyklist så effektivt, at han bider i de skæve fliser og ødelægger sit dumme grin, er det mig, der hænger på den. Skatteborgerne i byen er til grin for deres egne penge, og nu vil jeg gerne have et svar fra en eller anden i systemet, der tør tage et ansvar.

Vil I stoppe den slendrian, eller kan vi bare rende os selv i den røv, vi alligevel snart får en cykel parkeret i?