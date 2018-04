Odense Teater har nu fundet en ny økonomidirektør i skikkelse af Allan Wissmann, der kommer fra en direktørstilling i Kerteminde Kommune. 47-årige Allan Wissmann afløser Mette Sigaard på posten, og han tiltræder 1. juni.

Allan Wissmann var frem til 2016 koncernøkonomichef og direktør ved Vejlefjord Fonden, ligesom han tidligere blandt andet har været chefkonsulent ved KMD og souschef ved Odense Kommunes ældrepleje.

- Jeg er meget glad for, at Allan Wissmann nu skal være med til at videreføre og udvikle Odense Teater. Allan er en dygtig og sympatisk leder, der har stor erfaring med at sikre den strategiske retning samtidig med, at han kan skabe gode rammer for den daglige drift, siger bestyrelsesformand for Odense Teater, Alex Ahrendtsen.

Og Allan Wissmann er naturligt nok glad for at have fået jobbet.

- Jeg synes, Odense Teater er inde i spændende udvikling, som jeg glæder mig til at blive en del af. Odense Teater er en af landets stærkeste kulturinstitutioner med cirka 100.000 gæster om året, og den position vil jeg gerne være med til at understøtte, siger Allan Wissmann, der er bosat i Middelfart med sin kone og deres to børn.