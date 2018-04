Kerteminde: Efter to års ansættelse i Kerteminde Kommune rykker direktør Allan Wissmann til en stilling som økonomidirektør ved Odense Teater.

Det sker fra 1. juni.

- Det har været to gode år i Kerteminde Kommune. Jeg synes, at vi i fællesskab har opnået gode resultater, og det glæder mig, at der er dygtige chefer og medarbejdere i kommunen, som kan videreføre det, vi sammen har opnået, forklarer Allan Wissmann i en pressemeddelelse fra kommunen.

Borgmester Kasper Olesen (S) er ærgerlig over Allan Wissmanns farvel, men ønsker ham held og lykke i den nye stilling.

- Selv om Allan Wissmann kun har været ved Kerteminde Kommune i to år, har han formået at sætte nogle imponerende og tydelige aftryk i kommunen. Inden for de sidste to år er det f.eks. lykkedes kommunen at udvikle indsatsen på arbejdsmarkedsområdet, så vi både er blevet dygtigere til hjælpe borgerne videre i beskæftigelse og samtidigt har realiseret betydelige besparelser. Det er selvfølgelig kun sket ved, at mange gode medarbejdere har arbejdet sammen om opgaven, men Allan Wissmann har bestemt ydet sit bidrag her, udtaler borgmesteren i pressemeddelelsen.

- Samtidigt har det været en fornøjelse personligt at arbejde sammen med ham, og alle i byrådet takker Allan Wissmann for et godt og professionelt samarbejde, tilføjer borgmesteren.

Allan Wissmann er 47 år, bosiddende i Middelfart, gift og far til to børn på 18 og 14 år. Allan Wissmann har sidste arbejdsdag i Kerteminde fredag 31. maj. /EXP