Hvor er det ynkeligt at konstatere, at Socialdemokratiet og Venstre ikke vil støtte et forslag om mindstealder for omskæring af raske drengebørn.

Det er forbudt at klippe af halen på smågrise, at kupere hundehaler, at gå med burka, at stikke sine børn en lussing, men ikke at tvinge forsvarsløse drengebabyer til at få maltrakteret deres kønsorgan.

Det er rendyrket ondskab, som har rod i ondskabsfulde religioner. Disse begrunder deres bestialske overgreb mod børnene med årtusinder eller århundredes traditioner. Ifølge Gamle Testamente skal drengebørn opdrages med stokkeslag, og det er givetvis også blevet gjort gennem næsten lige så lang tid, men er dog forbudt i dag, så hvorfor er bevidst skamfering af kønsorganer det så ikke? Det giver jo ingen mening og viser med beklagelig tydelighed, at bl.a. de nævnte partier lader sig hundse rundt i manegen af perverse tissemandsfikserede religiøse galninge.