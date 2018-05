“ Når det, man fortæller, er personligt, gør det faktisk mere ondt, når det ikke virker. Det gav ingenting, da jeg sidst stod og sagde: "Jeg engang havde skidt i bukserne". Det var mega personligt. En ting er at sige, at det skete, en anden ting er at forklare, hvor nede jeg var i mit liv. Folk sad bare og tænkte: "Nå", og jeg kan ikke sige: "Kan I ikke mærke, jeg står og krænger mit hjerte ud til jer". Så må jeg jo lave nogle bedre jokes Phillip Devantier, komiker

Stand-up i Odense Stand-up i Odense begyndte i 2013 som en facebookside. Bag den stod komikerne Jakob Taarnhøj og Gert Hansen, men i dag er det Simon Væver, Phillip Devantier og Olav Lundsgaard, der arrangerer open mics i byen.Både lokale komikere og komikere fra resten af landet får lov til at afprøve deres materiale på scenerne i Odense, primært på Sir Club, Studenterhuset og Old Irish Pub.



De tre komikere oplever, at interessen er stigende, og derfor har Fyens Stiftstidende taget et kig ind i et miljø, der først og fremmest handler om at få publikum til at grine.