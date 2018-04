I to år har Carlsberg været sponsor for ishockey-klubben Odense Bulldogs , og nu går parterne skridtet videre.

- Vi synes Odense Bulldogs' nye treårsplan er virkelig godt skruet sammen. Den er både professionel og realistisk, og med den nye hovedsponsoraftale vil vi gerne signalere, at Carlsberg Danmark ikke blot bakker op om projektet, men også ønsker at være med i revitaliseringen af Odense Bulldogs, siger senior area manager i Carlsberg, Henrik Kirk, i meddelelsen og tilføjer:

- Ishockey er en sport, som taler til en stor del af Carlsbergs kunder især her på Fyn. Vi elsker fankulturen og den gode stemning til kampene, og vores hidtidige samarbejde med Bulldogs har overbevist os om, at den femårige hovedsponsoraftale er et naturligt og rigtigt skridt for begge parter.

Fra Odense Bulldogs lyder der også begejstring, og salgschef Allan Hoffmann håber, at aftalen kan virke som trækplaster på andre partnere.

- Vi tror på, at det udvidede samarbejde med Carlsberg kan være med til at tiltrække nye samarbejdspartnere, og Carlsberg har desuden efterladt os den mulighed at kunne tegne et særskilt arenasponsorat, når den nuværende aftale med Advokatfirmaet Ret & Råd Fyn udløber den 30. juni 2018, siger salgschefen.