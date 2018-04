Skal man på dette års udgave af Tinderbox i Tusindårsskoven, kan man godt begynde at planlægge dagen eller dagene. For festivalen har nu lagt en komplet spilleplan.

På festivalens første dag, hvor der i øvrigt er totalt udsolgt af endagsbilletter, er det På hovedscenerne Biffy Clyro, der har får lov at åbne. Siden venter store navne som Bastille, Prophets of Rage, Iggy Pop og Depeche Mode, inden Morten går på scenen på for at lukke af med en vild nattefest.

Torsdagen er også dagen hvor de tre lokale vindere af Tinderbox Band Battle går på scenen i den særlige teltscene. Her bliver det Efternøler, der spiller som de allerførste, efterfulgt af Timur og Markus Valentin. Når deltagerne er færdige overtages scenen i øvrigt af festivalens nye comedy-koncept.

Fredag får danske Scarlet Pleasure fornøjelsen af at åbne hovedscenerne, inden blandt andet French Montana, Wiz Khalifa, Alanis Morissette og Kygo tager over. Der rundes af med fællessang leveret af Dizzy Mizz Lizzy, der i 2016 viste, at de ikke har nogen problemer med at samle Tinderbox-folket foran en af de store scener.