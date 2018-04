Aulby: En symaskine af høj kvalitet er på højkant, når der for 15. gang på lige så mange år inviteres til quiltefestival på Aulby skole. Den finder sted over to dage, torsdag 10. og fredag 11. maj, begge dage fra klokken 10.

Et nyt logo for festivalen er i spil, og ni quiltede tæpper er med i konkurrencen om at vinde symaskinen. De er alle udstillet, og fredag klokken 13 afsløres vinderen.

Udstillingen viser cirka 100 små og store quilts, samt mange småting. Tæpperne kommer fra de 12 butikker, der har en stand på festivalen.

Tombola og en café hører også med på festivalen, hvor der i øvrigt er gratis entré. /EXP