Trelde: Kl. 3 natten til torsdag blev beboerne i en ejendom på Trelde Næsvej vækket af lyden af smadret glas.

Det viste sig at være en tyv, som havde knust en rude for at komme ind i villaen, hvor han hurtigt havde fjernet to PH-lamper.

Men da han blev overrasket, stak han hurtigt af, og i farten kom han til at tabe en af de to lamper, oplyser Ole Eckholdt fra Patruljecenter Syd. Ejeren fandt lampen, men ikke spor efter tyven.