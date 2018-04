Nyborg: Det bliver til et gensyn med guitarist Jeppe Elle Pedersen, som også er sanger i Dr. Nielsen Band, når denne trio giver koncert på Lauses Grill i Nyborg. For Jeppe Elle Pedersen er netop født og opvokset i Nyborg, hvor han har gået på Birkhovedskolen. Han flyttede til Odense som 21-årig, hvor han studerede musik på Saga Musikakademi og spillede sammen med byens blues- og jazzmusikere.

Dr. Nielsen Band, som også består af trommerslager Christian Nyby og bassist Marl Lolk Elkjær, mødte hinanden på et HF-krusus i 2001 og fandt sammen. I 2005 stoppede trioen, men gjorde i fjor comeback, da de tre musikere efter 10 års musikalsk adskillelse blev gendannet for at spille en gensynskoncert på spillestedet Dexter i Odense. Efterfølgende har de spillet deres udadvendte og personlige fortolkninger af kunstnere som Joe Cocker, The Band, Van Morrison, Rolling Stones og The Beatles rundt omkring i det danske land. Også Dylan har plads hos dem.

Koncerten foregår lørdag 5. maj kl. 13-15. /EXP