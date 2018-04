Danske Bank fortæller i sit regnskab for første kvartal, at forretningen i Baltikum for en stor dels vedkommende bliver droslet ned.

Mens det forklares som en del af strategien, sker det efter et år, hvor det er kommet frem, at den estiske forretning er blevet brugt til omfattende hvidvask af penge.

- At det sker nu matcher godt strategien, hvor man fokuserer mere på det nordiske, siger analytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen.

FAKTA: Hvidvask er forsøg på at gøre sorte penge hvide Danske Bank skruer helt ned for forretningen i Baltikum. Det skriver bankens i sit regnskab for første kvartal 2018.



Den baltiske del af forretning er anklaget for store mængder hvidvask af penge.



Læs her, hvad begrebet hvidvask egentlig dækker over:



* Hvidvask er en betegnelse for, at kriminelle forsøger at få lyssky indtægter til at se ud, som om det er penge tjent på ærlig vis.



* Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri. Det kan også være penge, som er opnået gennem for eksempel underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.



* Loven om hvidvask definerer det som:



1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.



2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.



3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.



* I praksis kan hvidvask for eksempel foregå ved, at penge fra ulovligheder sættes i banken sammen med penge fra lovlige formål, overføres til udlandet eller bruges til at købe fast ejendom eller varer af høj værdi.



* De kriminelle vil typisk forsøge at sløre, hvor pengene kommer fra. For eksempel ved at overføre pengene til banken via et skuffeselskab - det vil sige et selskab uden reel aktivitet.



* Virksomheder og personer, som er omfattet af loven om hvidvask, er forpligtet til at have antennerne ude.



* Det betyder for eksempel, at banker er forpligtet til at være opmærksomme på deres kunders aktiviteter og anmelde mistænkelige forhold til myndighederne.



* Hvis pligterne ikke efterkommes, kan der straffes med bøde eller fængsel.



Kilde: Anklagemyndigheden.

- Men timingen betyder selvfølgelig, at man naturligt tænker, om det kan have noget at gøre med hvidvasksagen.

Skandalerne om Danske Banks forretning i Estland, der er blevet brugt til at hvidvaske milliarder af euro for alt fra despotiske regimer til den russiske efterretningstjeneste, er i høj grad blevet bragt frem af Berlingske Business.

Til netop Berlingske Business siger Jakob Dedendroth Bernhof, direktør i Revisorjura.dk:

- (Det er i overensstemmelse med bankens strategi red.) Men det er da belejligt, at kunne sige - når man står med den her hvidvasksag, der tegner sig til at blive den største skandale i dansk bankhistorie - at vi har gjort det ultimative, vi har simpelthen skilt os med det.

FAKTA: Danske Bank er en gigant i Danmark Danske Bank har netop offentliggjort regnskab for første kvartal.



Banken er en af de absolut største spillere i den danske finansverden.



Her er en række fakta om Danske Bank:



* 2,7 millioner privatkunder. 236.000 små- og mellemstore erhvervskunder og 1800 såkaldt store og institutionelle erhvervskunder.



* Danske Bank har 280 filialer fordelt på otte lande. Banken har 19.768 fuldtidsmedarbejdere og hovedsæde i København.



* Ud over Danmark er Norge, Sverige og Finland bankens vigtigste markeder.



* 2,2 millioner af bankens kunder kobler sig på via netbank.



* Nordmanden Thomas F. Borgen har siden september 2014 været administrerende direktør for Danske Bank. Han afløste Eivind Kolding, som kort forinden overraskende var blevet fyret.



* Banken blev stiftet i 1871 under navnet Den Danske Landmandsbank, Hypothek- & Vexelbank i Kjøbenhavn, Aktieselskab og fik først senere navnet Danske Bank.



* Det skete ti år efter fusionen i 1990, hvor Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken blev lagt sammen.



* Danske Bank er noteret på fondsbørsen i København.



* Ud over den almindelige bankdrift for privatkunder og virksomheder tjener Danske Bank sine penge på realkredit-, forsikrings- og pensionsprodukter.



* Banken ejer en række aktiviteter, som ikke hører under kerneområdet, og som man på sigt forsøger at afvikle. Det drejer sig blandt andet om bankforretninger i Irland og de baltiske lande.



Kilde: Danske Bank.

Danske Bank har startet flere interne undersøgelser af omfanget af problemerne i Baltikum og flere myndigheder i ind- og udland undersøger også banken.

Det til trods, så vurderer Mikkel Emil Jensen ikke, at sagen vil få de store konsekvenser for forretningen Danske Bank.

- Driftsmæssigt tror jeg ikke, at sagerne vil have de store konsekvenser for Danske Bank, siger Mikkel Emil Jensen.

- Det sagt, så kan hvidvaskningssagerne godt få konsekvenser for aktiekursen, især hvis de i yderste konsekvens tvinger ledelsen til at gå af.

- Ledelsen, med Thomas Borgen (administrerende direktør red.) i spidsen, er meget vellidt i aktionærkredse. Han har været medvirkende til at trække Danske Bank ud af store problemer til nu at give rekordresultater.

- Så hvis han bliver tvunget til at gå af, så vil det kunne ses på aktiekursen.