Danske Bank har svigtet regler for investorbeskyttelse med den digitale investeringsløsning June. Det skriver Finanstilsynet i en meddelelse.

June er en app, hvor kunder nemt kan logge på og investere op mod en million kroner. Men det er altså sket, uden at Danske Bank har sikret sig, at der er indhentet tilstrækkelige oplysninger om kunderne.

Danske Bank får kritik på fire punkter.

Der er ikke hentet tilstrækkelig information om kundernes investeringshorisont, om deres viden om investeringsområdet og individuelle forhold, ligesom banken ikke i tilstrækkelig grad har tjekket pålideligheden af de oplysninger, som kunden har givet.

Danske Bank har over for Finanstilsynet redegjort for, at der er rettet op på manglerne, lyder det.

Banken markedsfører investeringsportalen med teksten "med June behøver du hverken være økonom eller millionær for at lave en professionel investering".

Kunderne kan investere fra 100 kroner til en million kroner. Det koster 0,80 procent i gennemsnitlig årlig omkostning at investere med June.