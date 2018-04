Kloden rundt

England: En skotsk mand er blevet idømt en bøde på knap 7000 kroner, efter at han blev kendt skyldig i at have spredt "stærkt krænkende materiale" på internettet. Manden havde trænet sin kærestes hund i at lave nazitegn, herunder en Heil Hitler-hilsen. Han har optaget en video af hunden, og denne video blev spredt på nettet, skriver nyhedsbureauet dpa. I retten forsvarede manden sig med, at det hele havde været en vits. Men det mente dommeren ikke. I videoen fremgår det, at manden bruger kommandoer som "gas jøderne", når han får hunden til at lave nazikunster. (ritzau)