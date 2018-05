Strib: De tre medlemmer af Fionia Stringband har deres musikalske rødder på øen, og er nu alle vendt hjem fra koncerter i Canada og Skotland. De har ikke spillet en eneste koncert på fynsk jord - men det ændrer de på nu. Således er der dækket op til ægte fynsk spillemandsmusik på KulturØen i Middelfart, torsdag 17. maj klokken 20. Det er GUF i samarbejde med biblioteket, som står bag koncerten.

Fiona Stringband, som tæller to violinister og en pianist - alle med et hjerte der banker for dansk folkemusik - udgav efter succes i udlandet i 2017 en stærkt anmelderrost cd.

- Vi har spillet på nogle af de mest markante festivaler inden for folkemusik i udlandet bl.a. Shetland Folk Festival i Skotland og Celtic Colors i Canada, hvor vi nogle gange spillede for omkring tusind mennesker. Nu vil vi gerne bringe vores musik hjem og glæder os simpelthen til at præsentere vores musik for fynboerne, siger violinist Jes Kroman

Råt for usødet er sådan de tre musikere præsenterer dansk spillemandsmusik. Trioen består af to generationer af spillemænd: Jes Kroman og Michael Graubæk på violin samt Theis Langlands på klaver. /EXP