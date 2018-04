Fænø Kalv: En flok Middelfart-roere invaderede traditionen tro Fænø Kalv på "Naturens Dag" for at rense den øde ø midt i Lillebælt for affald før sommerens rykind. De fire to-åres inriggere vendt dog langtfra synkefærdige tilbage til roklubben efter endt dåd, for øen viste sig at være overraskende ren. Der var mest dåser og plastikposer.- Øen er stadig et populært udflugtsmål, så mon ikke nogen er kommet os i forkøbet, men pyt være med det, for vi havde alligevel en fin søndag med perfekt rovejr på Lillebælt, fortæller Annette Lykke-Jensen, som var tovholder på ekspeditionen til "kalven". /EXP