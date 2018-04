Middelfart: Trods det noget lunefulde forår er roernes udendørssæson så småt ved at tage fart. Derfor åbner Middelfart Roklub i de kommende måneder bådehusets porte for alle, der kunne være interesseret i at prøve at ro på Lillebælt.

Der bliver tale om et forløb på fem onsdage for op til 12 interesserede, som klubbens erfarne instruktører guider gennem et omfattende introduktionsprogram. Planen er, at aspiranterne i begyndelsen af juni er nået så langt i uddannelsen som roer, at instruktørerne kan frigive dem til at ro sammen med klubbens øvrige medlemmer i bl.a. inriggerbåde, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Det dejlige ved roning er, at sporten tilbyder mulighed for at få frisk luft, motion og naturoplevelser på en og samme tid - krydret med socialt samvær, fortæller Claus Rützou, der er tovholder på forløbet.

Klubben tilbyder motionsroning og kaproning for alle lige fra 12-års alderen - enten i roligt tempo i det hjemlige rofarvand omkring Lillebæltsbroerne eller som langtursroning, motionskaproning og egentlig sved-på-panden-træning, fortsætter Claus Rützou.

Forløbet begynder onsdag 9. maj kl. 19 i klubben, der ligger ved den Gamle Lillebæltsbro mellem Grimmermosehuset og Kongebrogården. Første aften med generel introduktion til rosport og en kort tur i inrigger, hvis vejret er til det. Derefter følger træning af bl.a. rotaget, bådhåndtering og kommandoer på vandet.

Interesserede skal bare møde op eller kontakte Claus Rützou, tlf. 23368650, mail claus@r-co.dk. /EXP