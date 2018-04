Bodil Kash er rykket under tag med Tallerkengalleriet i Faldsled.

Faldsled: Da Bodil Kash tidligere på året proklamerede, at hun ville lukke sin butik i Faaborg, vidste hun endnu ikke, hvor Bodilles Verden skulle flytte hen. Men fortsætte, det skulle den. Og det endte da også med, at det hele faldt på plads. 1. marts kunne hun nemlig slå dørene op i nye lokaler på 1. salen på Assensvej 517, hvor Tallerkengalleriet holder til i stueetagen. “ - Det her handler om "downsizing". Konceptet er ikke nær så sårbart længere, for mine udgifter er meget lavere nu. Bodil Kash - Jeg bor selv i huset ved siden af, og det er de samme udlejere, der har ejendommen her, som dem, der havde ejendommen i Faaborg, så på den måde var det meget naturligt, siger Bodil Kash, der glæder sig over at være blevet en del af et forretningsfællesskab.

Skaber en dynamik

Siden 2015 har Stine Kling Larsen og Marie Søndergaard Lyngdorf drevet Tallerkengalleriet i stueetagen, og konceptet spiller ret godt sammen med Bodil Kash' forretning, mener butiksejeren selv: - Det handler om livsstil, og segmentet, vi henvender os til, er nogenlunde det samme. Vi kan være med til at tiltrække kunder til hinanden, siger Bodil Kash. Planen er, at forretningsfællesskabet skal være vært ved forskellige fælles arrangementer henover sommeren. De to butikker har valgt at dele åbningstider og kan også hjælpe hinanden, hvis der skulle være brug for en afløser af og til.

Det handler om "downsizing"