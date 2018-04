Kloden rundt

USA: Forleden aften stod en mand alene på en bro over Interstate 696 nord for Detroit i USA. Han have planer om at springe ned på vejbanen for at tage sit liv, fortæller politiet ifølge amerikanske medier. Så politiet spærrede trafikken fra begge sider, som det er normal praksis i sådanne situationer. Og så begyndte politifolk at prøve at overtale manden til at fortsætte med at leve. Tiden gik. På et tidspunkt kørte en af de store amerikanske lastbiler med sættevogn frem og parkerede lige under manden og broen. Så kom en til og parkerede ved siden af. Så endnu en. 13 i alt. Det var politiet, der sikrede, at manden ville sprænge ned i et sikkerhedsnet af metal. En politimand siger til nyhedsbureauet AP, at det var første gang, at politiet brugte denne metode. Manden droppede sin plan og forlod broen. Han er nu på hospitalet, rapporterer tv-stationen Fox 2. (ritzau)