En snes offentligt ansatte fra forskellige fagforbund gik på gaden i Svendborg torsdag morgen.

Svendborg: - Jeg vidste næsten ikke, om jeg turde tage min røde kasket på og gå her ned. Der står FOA på Karin Johansens kasket, og fagforbundet har i det seneste døgn fået masser af tæsk, efter at der er indgået en såkaldt delaftale for 40.000 ansatte i regionerne. Aftalen bliver opfattet som et brud på den musketéred, der er indgået mellem en lang række forbund i kampen for overenskomster for over 800.000 offentligt ansatte, og den tidligere FOA-formand Dennis Kristensen er blevet personificeret med eden. Derfor har FOA fået tæsk. - Inden jeg gik herned, kiggede jeg lige på Facebook, og der er jo en ren shitstorm, siger Karin Johansen.

Undergraver vores muligheder

Men hun tager kasketten på, sit "mere i løn-skilt" i hånden og stiller sig torsdag morgen op i krydset ved det gamle tinghus i Svendborg - skulder ved skulder med omkring en snes ligesindede fra BUPL, PMF, 3F, Socialrådgiverne samt lærere og musikpædagoger. - Du må godt være her, siger sidemanden, Rikke Fogsgaard, der er organiseret i BUBL og arbejder på Byhaveskolen i Svendborg. Mens Rikke Fogsgaard giver plads til Karin Johansen i skulder-ved-skulder-aktionen, har hun ikke meget tilovers for Dennis Kristensen, som, hun mener, er arkitekten bag den musketéred, der er dannet på tværs af forbundene, og som hun nu betragter som brudt. - Meningen var, at vi skulle have en fælles løsning, og når man laver sådan en aftale - når man indgår en musketéred - står man sammen, siger hun. - Det, der er sket, er megairriterende, for det undergraver vores muligheder for at få en god aftale. Det er meget skuffende, siger Rikke Fogsgaard.

Masser af engagement