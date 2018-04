Turup: Søndag 6. maj er der forårsfest på Svend Bagers Plads i Turup (legepladsområdet på det grønne område - for enden af Kærvangen) Det bliver helt sikkert en festlig dag, lover arrangørerne, som bl.a. byder på børnecirkus med dyr, gøgl og "rotter på loftet" samt Troldmanden fra Samsø. Man kan hilse på små kælegrise, da der kommer nogen fra "Øfferts" familie og hygger denne dag. "Øffert" - kendt fra TV2s julekalender i 2017 - har lige født seks dejlige unger, så det er ikke sikker, hun selv når at komme, men så sender hun nogle andre fra sin skønne familie. Man skal også have indviet et helt nyt og superspændende spil: Speedtennis, som en af de lokale har produceret til pladsen. Der er selvfølgelig også mulighed for at tage et spil petanque, tage en runde i fitnessparken og ellers lege og hygge på legepladsen. Arrangørerne tænder i løbet af dagen op i den store grill, så alle kan tage mad med til en omgang fællesspisning. /EXP