Ejendomshandel

Thomas Kirk Kristiansen og hustruen, Signe Kirk Kristiansen, købte ejendommen tilbage i 2014. Ifølge Sydfloridas ejendomsmagasin The Real Deal betalte parret dengang 5,4 millioner dollar svarende til cirka 33 millioner danske kroner for ejendommen. Ifølge Eurodressage har ejendommen i dag en værdi af 5,9 millioner dollar svarende til cirka 36 millioner danske kroner. Det er dog uklart, om de 5,9 millioner dollar er lig med salgsprisen.

Lego-arving Thomas Kirk Kristiansen er udnævnt til Årets Borger 2017: - Kerteminde er en fantastisk by at bo i

Køberen af ejendommen er i særdeleshed en kendis inden for hesteverdenen. Hun hedder Louise Leatherdale, og har flere gange været gæst ved Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning, hvor hun også har fået flere hingste præmieret.

Louise Leatherdale har sin egen avlsfarm i Minnesota og ejer flere værdifulde hingste.

Thomas og Signe Kirk Kristiansen har i mange år holdt sig væk fra mediernes søgelys og dyrket deres interesse for heste og ridesport. Fra sin bopæl på det nordøstlige Fyn har han drevet stutteriet, Kirk Arabian, der avler fuldblodsaraberheste, men sidste år besluttede parret at lukke stutteriet og overføre ejendommen til sin far, Kjeld Kirk Kristiansens, Stutteri Ask.

Parret meldte dengang ud, at nu ville prioritere deres tid på en anden måde. Mens Thomas Kirk Kristiansen skal fokusere mere på sit arbejde i Kirk Kristiansen familien, skal Signe Kirk Kristiansen skal koncentrere sig mere om fondsarbejde og bestyrelsesopgaver.

I 2016 meddelte Lego-kongen, Kjeld Kirk Kristiansen, at han nu ville overgive magten i familievirksomheden til sin søn, Thomas Kirk Kristiansen.