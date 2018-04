Ørsteds havvindmølleforretning leverede solidt i første kvartal. Det medvirkede til at sende Ørsteds resultat op på tre milliarder kroner.

Det skriver Ørsted, tidligere kendt som Dong Energy, i sit regnskab for de første tre måneder af året.

- Vi har haft en stærk start på året med en god indtjening fra havvindforretningen.

- Havvindforretningen har klaret sig rigtigt godt i første kvartal med høj produktion på vores idriftsatte aktiver og god fremgang i de af vores projekter, der er under opførelse, skriver administrerende direktør i Ørsted Henrik Poulsen i regnskabet.