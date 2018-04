Til Eftertanke: Onkel Joakim von Trump

I en Anders And-historie keder nevøerne Rip, Rap og Rup sig. De bliver på forunderlig vis sendt til Betelgeuse. Det er en stjerne 640 lysår fra os. Det vil sige, det tager lyset 640 år at nå frem til os. Og lyset har en hastighed på 300.000 km i sekundet. Så det er ret langt væk. Det viser sig, at beboerne på Betelgeuse taler et underligt sprog. Men det er ikke noget problem for Rip, Rap og Rup. De tager Grønspættebogen frem og slår op sidst i bogen under særdeles fremmedartede sprog.

“ Trump har ret i, at Kina ophober guldreserver i kraft af sit handelsoverskud i forhold til USA. Formålet er ikke som i gamle dage blot at have guld. Guldet giver sikkerhed under omskiftelige og usikre forhold, som for eksempel Trump skaber.

Siden jeg læste den historie for mange år siden, har jeg ønsket at få Grønspættebogen, så jeg også kunne besvare sære og indviklede spørgsmål. For nylig fik jeg den som gave. Det var en stor dag. Grønspættebogen er en fantastisk bog. Den giver svar på næsten alle spørgsmål. Grønspættebogen er også god til at forklare indviklede økonomiske problemer.

I en af de lærerige historier suger en skypumpe alle onkel Joakims penge op af pengetanken og spreder dem ud over Andeby og omegn. Nu er alle pludselig så rige, at de ikke gider arbejde. Den eneste, der fortsætter med at arbejde er onkel Joakim, så hvis folk vil have noget mad, må de købe det af ham. Men nu kan onkel Joakim tillade sig at sætte prisen i vejret: 1 million kroner for 1 æg, 4 millioner for 1 kålhoved og så videre. Han får snart alle sine penge tilbage. Oversat til økonomisprog: Udbuddet af madvarer falder, og derfor kommer de til at koste mere. Onkel Joakim er pengepuger. Han elsker at bade i mønter og sedler. Han vil samle penge, ikke bruge dem.

Det minder om en økonomisk teori, merkantilismen, der havde sin storhedstid i 1600- og 1700-tallet. Alle lande blev stort set på samme tid grebet af den samme tanke, som drev onkel Joakim. Dengang samlede de enkelte lande guld. Valutasystemerne var endnu ikke udviklede. Et lands rigdom blev målt i guldmængden nede i nationalbankens kælder. I dag ligger det danske guld dog i Bank of England i sikkerhed for fremmede magter. Målet var derfor at sælge mere til andre lande, end der blev købt. Høje toldmure blev skabt til formålet. Resultatet blev forudsigeligt nok, at international handel gik i stå. Senere blev vi klogere. Toldgrænserne blev fjernet igen. Men så kom Trump. Han har med garanti ikke læst Grønspættebogens afsnit om økonomi.

Donald Trumps indførelse af 25 procent told på stål og 10 procent på aluminium er i skærende modstrid til den frihandel, USA har garanteret siden Marshallhjælpen i 1947. USA genrejste Europas økonomi ved at kræve de toldgrænser nedbrudt, som havde skabt fundamentet for 2. verdenskrig. Erfaringerne viser, at den, der rejser en toldmur, skader sin egen økonomi. Hvis Trump har til hensigt at starte en ny verdenskrig, er han på rette vej.

Trump er aggressiv overfor Kina. Han tror, kineserne stjæler fra USA i kraft af tilskud og toldgrænser, der gør deres varer meget billigere end de amerikanske. Tilsyneladende opfatter Donald Trump økonomi som et såkaldt nulsumsspil. Hvis den ene vinder, taber den anden nøjagtig det samme. Tanken er åbenlyst forkert. Ved at samarbejde opnås bedre resultater for alle. Lagkagen, der skal deles, bliver større.

Trump har ret i, at Kina ophober guldreserver i kraft af sit handelsoverskud i forhold til USA. Formålet er ikke som i gamle dage blot at have guld. Guldet giver sikkerhed under omskiftelige og usikre forhold, som for eksempel Trump skaber. Men i øvrigt er Indien den nation i verden, der har den største guldbeholdning. Det skyldes en ældgammel kultur. En anstændig kvinde i Indien skal have en medgift i guld, når hun bliver gift. Tunge guldlænker er et statussymbol.

I Disney-verdenen er der en konkurrent til onkel Joakim. Han hedder Guld-Iver Flintesten. Også han stræber efter at eje så meget guld som muligt. Han konkurrerer med onkel Joakim om, hvem der har den største bunke penge. Guld-Iver Flintesten minder om Ruslands zar, Vladimir Putin. Putin har indkøbt guld i store mængder hver måned siden marts 2015. Og i 2018 har Rusland overhalet Kina med hensyn til guldreserver. Rusland er verdens største indkøber af guld på trods af, at landet selv producerer guld. Den russiske tv-station Russia Today siger, at det er et led i Putins mål om, at Rusland skal blive mindre sårbar overfor vestens økonomiske sanktioner. Hvem er bedst til at samle guld, Trump eller Putin? Den sikre taber er den internationale verdenshandel.

Onkel Joakims pengetank er skadelig for alle - undtagen onkel Joakim.