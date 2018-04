Debat: Pseudoarbejde og Pseudoøkonomi

Læserbrev: Tak til Dorthe Kirkgaard Nielsen for debatindlæg mandag d. 20 april.

Håber selvfølgelig, at vores nye politikere kan se fornuften i at spare på de stillinger på rådhuset, som kan komme i kategorien pseudoarbejde. Spar ind til benet der, og brug pengene på rigtigt arbejde ude i institutioner og plejehjem m.m.

Det er klart, kære politikere, at I ikke skal vente på forslag om dette, for det kommer der ikke, men selv tage skeen i egen hånd, og tage de nødvendige, men også de rigtige beslutninger. Så er I allerede kommet langt, og så er I rigtige politikere.

Men der kommer ikke kun penge i kassen ved at spare, der skal mere til, også de rigtige tiltag og beslutninger. Prøv det.

Kære politikere, hvad er jeres dagsorden i disse tider? Hvordan kan der sættes gang i salget af det kostbare jordkøb, der er foretaget i Tankefuld?

Jeg bringer det på bane, da kommunens økonomi er afhængig af og belastet af dette, så det må være meget vigtigt at få gang i salget derude, så der er penge til kerneydelser, som børn, skoler, ældre m.m., i stedet for at I leger storentreprenører, for det er ikke jeres arbejde, og heller ikke jeres branche, hvilket det tydeligt bærer præg af.

Når I får gang i dette salg, kan I bedre opfylde jeres egne politiske ønsker til gavn for alle i kommunen.

Her et par tip uden en dyr konsulentregning.

1. Sænk overliggeren med hensyn til byggekrav. De fleste, der bygger i dag, opfylder mange forskellige miljøkrav i forvejen og behøver ikke kommunal lovhjælp til dette, tværtimod. Jeg sagde det til jer dengang I lavede lokalplanen, at overliggeren var nok lige lovlig højt oppe, og det kan der laves om på nu, så der kommer gang i salget. De små grunde til haveskure kan I nok også få lavet om på, hvis de alligevel ikke kan sælges.

2. Sæt Danbolig ved Claus Dreyer til at sælge grundene. Kunderne ude i landet kender mere ham end Tankefuld og en snegl på et billede. Det er på tide at få en professionel ejendomsmægler til at klare salget.

3. Håber I vil sætte gang i dette. I bør have en del anger over den høje pris, I har givet for dette almindelige jordstykke, som havde en pris, som om der skulle være guldminedrift eller en olieåre i undergrunden.

God arbejdslyst med salget, og de rigtige og nødvendige beslutninger, der skal træffes. Håber I får travlt.