Debat: Sikke en viljestyrke

Læserbrev: På min daglige gåtur fandt jeg denne sammenkrøllede pose fra Hedo's bageri i Lohals. Inde i posen lå det brune stykke papir.

Nu kan man jo undre sig over, at bagerens kunde, efter at have spist kagen, har gjort sig den ulejlighed at putte kagepapiret i posen for derefter at krølle den sammen og smide den fra sig.

Man kan også undre sig over, at der ganske få meter fra det sted, hvor posen er blevet efterladt, står en affaldsspand.

Men jeg vil blot nøjes med at undre mig over, hvordan posen er kommet helt fra bageren i Lohals for at ende i vejkanten ved Lehnskov Strand.

Og måske jeg i stedet for at undre mig burde beundre kagespiserens viljestyrke. Der er jo trods alt mere end 51 kilometer mellem Lohals og Lehnskov Strand.