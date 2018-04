Min Mening: Godt nyt for vandmiljøet

Hvis man har været blandt de store kritikere af Fødevare-og Landbrugspakken, så har denne tid ikke været rar. Ikke mindst har de medier, der har ført an med de kritiske historier om Fødevare- og Landbrugspakken, været påfaldende tavse. Det overrasker mig ikke, men det ærgrer mig.

Men hvis vi lige skruer tiden tilbage til sidste år, så fremgår det af rapporten, at udledningen af kvælstof til haverne er faldet fra 77.000 ton/N i 2015 til 62.400 ton/N i 2016. Den store udledning af kvælstof i 2015 skyldes store nedbørsmængder. Tidligere har kritikere af landbrugspakken samt DN ellers givet Landbrugspakken skylden, men nye tal giver stof til eftertanke selv også hos DN. Ud fra de her tal kan vi ikke påstå, at Landbrugspakken har haft en stor effekt på vandmiljøet. Men vi skal lige have det fulde afstrømningsår med, før vi kommer ud og siger, at det ikke gik så galt som spået. Det kan sagtens ske, at vi skal ud og sige, at det ikke var helt så galt med Landbrugspakken, og de vil gerne indrømme, hvis de har taget fejl, siger talsmanden fra DN. Han tilføjer dog, at man skal være forsigtig med at drage forhastede konklusioner, da de nye tal drejer sig om kalenderåret og ikke afstrømningsåret.

“ Hvor bliver den kritiske presse af, når det endelig går den rigtige vej for det danske vandmiljø.

Det ser ud til, at Miljø- og Fødevareministeriet mener, at der er EU-bestemmelser, der direkte pålægger Danmark at reducere landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet. EU stiller imidlertid ikke krav om reduktion af kvælstofudledning, men til vandområdernes tilstand. Derfor er det ukorrekt, at ministeriet hævder, at der skal ske reduktion.

Nej, den væsentligste pointe er, at ministeriet- sådan ser det i hvert fald ud - har begået en faktuel brøler, som kan få både pressen og beslutningstagere samt befolkningen til at tro at den måde, Danmark har valgt at fortolke EU-reglerne på, er det eneste rigtige. Mange medier har bevidst eller ubevidst bragt formuleringerne, som skaber et indtryk af, at de basale EU-regler bliver ændret, så alternativet er, at det vil blive meget dyre. Vores danske miljøregime, som vi danske landmænd har lidt under i en menneskealder. Alle bliver efterladt med et indtryk af, at der ikke er så meget at gøre ved det - EU har jo bestemt det. Det ligner en vildledning, og desværre gør det det mere legitimt for politikerne at påtvinge os landmænd flere krav, som ikke nødvendigvis hjælper miljøet. Det er i hvert fald det, man kan frygte.

Det er glædeligt, at vi i Danmark er ved at komme væk fra den ensidige N-fiksering og begynder at fokusere på alle presfaktorer i vandmiljøet til glæde for vores fælles vandmiljø. Så er det jeg spørger mig selv, hvor bliver den kritiske presse af, når det endelig går den rigtige vej for det danske vandmiljø.

Jeg er heller ikke overrasket over den mildest talt tendenstiøse dækning, som vi igen er vidne til. I en tid hvor der tales meget om vigtigheden af de skattebetalte public service-medier, kunne man virkelig håbe på en mere faktuel nyhedsformidling.