Læserbrev: Der er grund til at ønske tillykke til de ansvarlige forhandlere i den offentlige sektor. Tillykke med en lønramme på cirka 8,1 procent over tre år. Og særlige puljer. Men der er jo en anden side af medaljen. Indkomsterne i Faaborg-Midtfyns Kommune forventes ikke at stige med mere end seks-syv procent de næste tre år. Så afdæmpet skattegrundlag medfører, at der er besparelser på vej - og skattestigninger. Årsagen til den lave indkomstudvikling skal mest søges i, at tilflytningen til kommunen er lavtlønnede samt pensionister. Der er mangel på tilflyttende højtlønnede og erhvervsvirksomheder.

Der er til gengæld stort set fuld beskæftigelse - ældreplejen, forsorg og specialundervisning får svært ved at rekruttere personale. Så i al venlighed - tillykke med resultatet - fra skatteborgerne, som skal betale forbedringerne - til dem, der måtte være ansat fremover.