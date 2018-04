Debat: Besparelser, kan man fjerne de fattigste ved at fratage dem deres daglige hjælp?

Læserbrev: Dagens byrådsmøde var det sædvanlige mundhuggeri og pisse territorier af. Jeg er så træt af den form for demokrati, hvor krejlermentaliteten er i højsædet og man kun siger noget, enten for at svine de andre til eller fordi man selv elsker at sige noget. Men alle ved man ikke kommer videre. Og alle ved det går ud over nogle, som jeg tænker er de svageste, dem som ingen stemme har. Glemt er, at man bevilgede 22 millioner til 1200 meter vej til tankefuld, glemt er, at man giver tilskud til Landsstævne 2021.

Jeg spiste morgenmad på værestedet Stenpladsen i dag sammen med nogle brugere, socialrådgiveren og gadesygeplejersken. Jeg kan love jer for, at alle økonomiske argumenter bliver gransket nøje af brugerne, som i flere uger har været i alarmberedskab over, at de daglige funktioner ser ud til at kunne beskæres. Disse mennesker bruger mere tid på at bekymre sig om omsorgsdelen i budget 2019 end et menig byrådsmedlem kerer sig om de kedelige tal.

Fordi disse brugere kan regne ud, at de besparelser vil koste et andet sted, på sygehuskontoen, indlæggelser på psyk og akutte tilfælde, som bare skal tages fra en anden kasse end den kommunale velfærdspulje. Jeg er sammen med dem ved at brække mig over, at et administrativt spareforslag kaster disse mennesker ud i en tro på, at samfundet helst vil undvære dem, så der kan spares endnu mere.

Jeg fatter ikke, at flertallet i byrådet ikke fatter dette.

Vi snakker ikke om gadelygter på Thurø, skoler i Hesselager, sponsorater til Rabbits og GOG, vi snakker mennesker, der er på bunden. På bunden af ingenting, på bunden af noget man har besparet gennem mange byrådsperioder.

Jeg ville have stillet spørgsmål til dette i byrådssalen, i dag. Men jeg opgav faktisk på forhånd, da jeg ved det rager flertallet en disse, og endda, at nogle af flertallet ser det som en fordel at stresse brugergruppen, så man måske kommer af med nogle af dem, enten ved de flytter til månen, eller at de simpelthen ikke overlever det liv på gaden som kommunen påstår de ikke længere har råd til at understøtte i form af de tilbud man nu lægger op til at spare på.

Man behøver ikke at tænke partipolitisk, overfor disse mennesker. De kan sagtens tænke selv, og som sagt, så stresser besparelsesforslagene dem ganske ubønhørligt unødvendigt.

Vi kan ikke være det bekendt som velfærdssamfund. Vi skylder de svageste i samfundet, dem som er endt på bunden, at dem som har deres på det tørre, og som kan bidrage med mere, også gør det.

Den såkaldte solidariske løsning, som blev nævnt flere gange under debatten.

Det er ganske forfærdeligt at være vidne til som eks. byrådsmedlem.