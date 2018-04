Debat: Politiske vande og vraggods

Læserbrev: Min advarsel, i et FAA læserbrev den 23. april, til Pernille Vermund om vraggods i de politiske vande var sandsynligvis overflødig. Vermund forsikrer, i et læserbrev d. 25. april undertegnede om, at hun ikke har vraggods om bord. Hun takkede for min støtte og håbede på samarbejde med DF om nogle markante stramninger på udlændingeområdet, som varmer dybt i mit nationalkonservative hjerte, og gør at jeg stoler på Vermund, som navigatør i de oprørte politiske vande.

Omtalt vraggods er vinduespudseren Morten S. Petersen, som også har et læserbrev i FAA d. 25. april, hvor han efter en masse vrøvleri henvender sig til undertegnede på følgende måde: "Og må jeg så anbefale, at du skriver direkte til mig, så FAA's læsere slipper for flere af dine personlige angreb mod mig - jeg er sikker på, de har fanget, at du ikke bryder dig om mig."

Dette her bliver snart pinligt, endnu engang må jeg anbefale Petersen at fordybe sig i "Læs og Forstå". Mit seneste læserbrev var absolut ikke henvendt til Petersen, men en advarsel om ham - på linje med Sikkerhedsstyrelsens fyrværkeriråds advarsler om håndtering af fusere.

Råd nr. 5. "Gå aldrig tilbage til en fuser. Man kan ikke stole på en fuser! Den har én gang bevist, at der er noget galt, og så skal du være på vagt. Den kan gå af, når man mindst venter det. Lad den ligge i første omgang. Senere skal man sørge for, at den bliver fjernet, så der ikke er en anden, der kommer til skade. Brug eventuelt en skovl og en spand."

Jeg håber, at mine råd huskes næste gang vælgerne har en stemmeseddel med navnet Morten S. Petersen i hånden.