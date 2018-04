Danske Banks resultat faldt til 4,9 milliarder kroner i første kvartal - det er et fald på 12 procent sammenlignet med året før.

Faldet er udløst af de negative globale finansmarkeder, oplyser Danske Bank i en meddelelse.

- Vi har fået en tilfredsstillende start på året på trods af udviklingen på de finansielle markeder, der medførte lavere aktivitet sammenlignet med samme periode sidste år, siger administrerende direktør Thomas F. Borgen i meddelelsen.