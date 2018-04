Russell Westbrook lavede 45 point, da han vendte et truende nederlag til sejr for Oklahoma City Thunder.

Superstjernen Russell Westbrook demonstrerede på et kritisk tidspunkt, hvorfor han er en af de absolut bedste spillere i basketball-ligaen NBA.

Med 45 point var han hovedårsagen til, at Oklahoma City Thunder vandt 107-99 over Utah Jazz i den tætte slutspilsserie mellem de to mandskaber. Nu fører Oklahoma serien med 3-2, og der spilles bedst af syv kampe.

Det så ellers skidt ud for Westbrook og Oklahoma i tredje quarter. Her var holdet bagud med 25 point ved stillingen 46-71, før kampen vendte fuldstændig på hovedet.

Med en trepointsscoring til sidst i tredje quarter sørgede Westbrook for, at stillingen var 78-78, inden kampens sidste 12 minutter.

Her fortsatte Westbrook, der i sidste sæson blev kåret som ligaens mest værdifulde spiller, med at vise storspil. Det medvirkede til, at Oklahoma endte med at tage sejren, der nu giver dem to matchbolde i slutspillet.

Den første har holdet mulighed for at udnytte sent fredag aften dansk tid.

Også en anden af NBA's største stjerner er på vej videre til anden runde af slutspillet.

LeBron James var med 44 point nøglen til, at Cleveland Cavaliers vandt 98-95 over Indiana Pacers. Dermed fører Cleveland slutspilsserien med 3-2.