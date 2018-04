I grundlaget for den nuværende regering står der klart og tydeligt, at man ønsker et stærkt fællesskab mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

Ikke desto mindre kommer man fremover til at basere sit flertal på et folketingsmedlem, der ønsker grønlandsk selvstændighed.

Det sker, når Aleqa Hammond - som er det ene af de to medlemmer, der er valgt i Grønland - ikke længere er løsgænger, men i stedet repræsenterer Nunatta Qitornai.

Det nystiftede parti, der opnåede 3,4 procent af stemmerne og et enkelt mandat ved det netop afholdte landsstyrevalg, har som erklæret mål at få Grønland ud af rigsfællesskabet.

Aleqa Hammond blev med 171 stemmer ikke valgt ind i Inatsisartut, som det grønlandske landsting hedder.

Den 52-årige politiker blev i januar sidste år formand for Grønlandsudvalget efter aftale med Venstre.

Det skete på den betingelse, at hun ikke ville stemme imod regeringen i sager, hvor der er risiko for, at den bliver stemt ned.

Dermed sidder regeringen på 91 af Folketingets 179 mandater og kan tåle, at en enkelt stemme skifter side, uden at den behøver at gå af.

Den tidligere landsstyreformand Aleqa Hammond repræsenterede det socialdemokratiske parti Siumut, da hun i 2015 blev valgt ind i Folketinget.

Men efter sagen, hvor hun misbrugte det kreditkort, hun har fået stillet til rådighed af Folketinget, blev hun smidt ud af partiet.

Siden har hun været løsgænger, indtil hun kort før valget meldte sig ind i Nunatta Qitornai.

Hun bedt nu bedt Folketinget om godkendelse til at repræsentere partiet i det danske parlament.