15:00 Forhandlinger genoptages i Forligsinstitutionen

Alle forhandlere blev onsdag sendt hjem fra Forligsinstitutionen inden midnat. Forhandlerne fra i hvert fald det statslige og kommunale område er tilsagt igen torsdag klokken 15.

Op til 200 flere kan få erstatning i Tibetsagen

Københavns Politi vurderer, at op mod 200 personer mere kan rejse erstatningskrav i Tibetsagen. Det fremgår af et aktstykke til Folketingets Finansudvalg. Udvalget skal torsdag tage stilling til ministerens anmodning om at sætte flere penge af til erstatningskrav.

Kristeligt Dagblads chefredaktør vinder journalistpris

Kristeligt Dagblads direktør og chefredaktør, Erik Bjerager, blev onsdag aften i København kåret som vinder af Den store Publicistpris 2018. Prisen gives for en ekstraordinær indsats for den frie publicisme i Danmark. Også Søren Ryge og DR3 blev hædret ved prisuddelingen.

Regeringen vil skære yderlige i elregningen

Med et nyt energiudspil vil regeringen sænke elafgiften med 25 øre, skriver Politiken. Dermed lander afgiften på 66 øre per kilowatt-time, hvilket betyder, at en husstand med to voksne og to børn cirka vil spare 1000 kroner om året. Afgiftssænkelsen skal indfases fra 2019 til 2025.

Facebooks overskud vokser trods skandalesag

Virksomheden bag Facebook klarer sig trods den seneste tids udfordringer igennem årets første kvartal med et kraftigt forøget overskud. Facebooks første kvartalsregnskab i 2018 viser således et overskud på 5 milliarder dollar (over 30 milliarder kroner), hvilket er en forøgelse på 63 procent.

Real tager første stik i stormøde i München

De forsvarende Champions League-mestre fra Real Madrid kom fra München med et fornemt udgangspunkt onsdag aften, da to af Europas største klubber tørnede sammen. I det første af to semifinalebrag i Champions League vandt Real Madrid 2-1 ude over Bayern München.

Folk fra regeringskritisk avis i Tyrkiet får hårde straffe

En udgiver, en chefredaktør og en undersøgende journalist er blandt de dømte fra den regeringskritiske tyrkiske avis Cumhuriyet. De får lange fængselsstraffe for at støtte terrororganisationer. Dommene er faldet trods international kritik af sagen.

07:30 Hvordan går det med økonomien i Dansk Supermarked?

Dansk Supermarked, som butikkerne Netto, Føtex og Bilka blandt andre hører under, præsenterer regnskab for 2017.

09:30 23 irakere sagsøger Danmark for tortur

Østre Landsret ventes at afslutte sagen, hvor 23 irakere kræver erstatning, fordi de angiveligt blev udsat for tortur i det sydlige Irak, efter at danske soldater havde taget dem til fange.

10:00 Ministre præsenterer energiudspil

Regeringen præsenterer i dag energiudspillet "Energi - til et grønt Danmark". Pressemødet finder sted i Spejlsalen i Statsministeriet og efterfølgende er der briefing i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

11:30 Facebook-direktør udspørges i Storbritannien

Mike Schroepfer, der er Chief Technology Officer hos Facebook, skal udspørges af et udvalg i det britiske parlament om Facebooks rolle i politiske kampagner og indsamling af data.

18:30 Brøndby og FC Midtjylland mødes i DBU Pokalen

Den anden semifinale i DBU Pokalen spilles i. Her mødes Brøndby og FC Midtjylland. I den første semifinale, som blev spillet i går, mødtes FC Fredericia og Silkeborg.

Berlingske

En enig domsmandsret idømte Peter Madsen fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall på ubåden UC3 Nautilus.

BT

Peter Madsen blev idømt livstid for drabet på Kim Wall. Men Peter Madsen har anket dommen til Østre Landsret.

Børsen

Et britisk ægtepar på den spanske solkyst har vundet et millionopgør i retten mod Sydbank og Nykredit om en fejlslagen skattefinte.

Ekstra Bladet

Peter Madsen har fået livstid for et planlagt sexmord på Kim Wall. Han kan ende med at afsone straffen på Anstalten ved Herstedvedster, hvor en række drabsdømte og sexforbrydere sidder.

Information

Fredag mødes en nordkoreansk statsleder for første gang i ti år med sin sydkoreanske modpart. Information har besøgt Kim Jong-uns lukkede land.

Jylland-Posten

LO-forbundenes enegang, der brød dødvandet i Forligsinstitutionen og sikrede en aftale med regionerne, får kritik i dele af fagbevægelsen for at skabe splid i et historisk sammenhold.

Kristeligt Dagblad

Det har lagt pres på familier, at ældre bilister ikke længere skal omkring lægen for at få fornyet kørekortet. Det er i dag pårørende, der skal tage affære, og den samtale kan skabe varig splid, mener psykologer.

Politiken

Splittelsen i fagbevægelsen kan på den lange bane trække dybe spor af mistillid med sig. På den korte bane håber forhandlere, at den fører til en række delaftaler.

Berlingske

Grønland har givet sig selv en ny chance

De grønlandske vælgere har ikke belønnet fatamorgana-politikernes løfter om en gylden fremtid, hivs blot Grønland bliver selvstændigt. Valgresultatet åbner potentielt for en mere perspektivrig udvikling i Grønland.

BT

Dennis viser vejen

Dennis Kristensen stoppede som formand for FOA med noget af en afskedssalut. Og forhåbentlig betyder delaftalen mellem blandt andre FOA og Danske Regioner, at flere aftaler nu begynder at falde på plads.

Børsen

FOA-boss gav afskedshjælp til Sophie Løhde.

Innovationsminister Sophie Løhde (V), der er forhandler på statens område, kan være tilfreds med den delaftale som FOA-formand Dennis Kristensen stod i spidsen for at lave mellem LO-forbundene og Danske Regioner.

Ekstra Bladet

Dennis' sidste stik

På sin sidste dag som FOA-formand brød Dennis Kristensen den musketered, der er bundet forhandlerne sammen på det offentlige område. Det kræver mod, og det har Dennis Kristensen.

Information

Til kamp mod kommunismen

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) bør læse Information for at lære, hvordan man kritiserer kommunisme.

Jylland-Posten

FOA-fornuft

Med LO's beslutning om at indgå en ny overenskomst med Danske Regioner blev den såkaldte musketered brudt. Alt andet ville også være mærkværdigt med den lukrative aftale, som LO-medlemmerne i regionerne har opnået.

Kristeligt Dagblad

Hvad skal vi med ulven?

Forestillingen om, at man ved at acceptere ulven kan føre naturen tilbage til en mere sand tilstand er smuk, men naiv. Så længe der er opdyrket jord, og der findes så lidt vild natur i Danmark, er der ikke plads til ulven.

Politiken

Grønlandsk realisme

De grønlandske vælgere valgte ansvarligheden, da de ikke lod ønsket om selvstændighed stå i vejen for en erkendelse af, at Grønland står over for en række konkrete problemer, der først må løses.

Real Madrid

Avengers Infinity War

Ftf

Foa

Dennis Kristensen

Ribery

Mo Salah

Melania Trump

Meek Mill

Golden State Killer

Peter Madsen idømmes livstid

Dommen er faldet: Peter Madsen dømt til fængsel på livstid

Peter Madsen får fængsel på livstid

Dennis Kristensen: Vi ønsker ikke at betale for at sikre andres frokostpause

Forlig på det regionale område er i hus

LO-forbund siger ja til aftale med regionerne: Lønmodtager-siden er flækket i to

ENDELIG: Aalborg Pirates vinder guld for første gang i 37 år

FOA-formand: Aftale på det regionale område kan være på vej

Venstre siger nej til at forbyde omskæring af drengebørn: »Det har været svært i dag«

Tidligere S-minister fratages ordførerskab for at bryde partilinje

#BAYRMA

Real Madrid

Peter Madsen

#syriaconf2018

#top5viden

#DBUpokalen

Kim Wall

Dennis Kristensen

#dkkrim

Champions League

