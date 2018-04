Klokken 19.37 fik Fyns Politi en anmeldelse om det, der betegnes som et gadetyveri. Hændelsen havde fundet sted på Ejbygade i Odense.

Her var en 17-årige dreng kommet kørende på sin knallert med en jævnaldrende veninde, da en anden knallert pludselig havde sat efter dem. Forfølgerne var to unge drenge, og da de nåede op siden af den 17-årige og veninden, begyndte de at true med en kniv og beordrede dem til at standse.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen. Han siger:

- En af de to drenge holder en kniv mod den forurettedes lår og giver et signal til, at de skal standse. Da de så standser, så tager drengene knallerten fra dem og kører derfra på hver sin knallert.

Den seneste visuelle kontakt til de to gerningsmænd, politiet kender til, var da tyvene kørte væk ad Slåenhaven og via et stisystem.

Ingen kom til skade i forbindelse med gadetyveriet.