Ærø: Fremover skal man betale for sin plads på færgen, når man booker plads til bilen. Det besluttede kommunalbestyrelsen onsdag aften.

Forud var gået en længere debat. Inga Blom Thomas (S) mente, forudsætningerne for beslutningen var mangelfulde.

- Man ønsker at minimere udeblivelser, men jeg kan ikke se, at det er et væsentligt problem. De faktuelle tal viser, at der har været 853 udeblivelser af biler i januar måned på 900 afgange. Det er en per afgang, så jeg kan ikke se, at det er så stort et problem, sagde hun blandt andet, og ønskede derfor at udskyde beslutningen om betaling ved booking til efterårets prioriteringsdebat, så alle forslag - inklusive eventuelle fremtidige landanlæg - blev behandlet samlet.

Det forslag blev dog nedstemt, selv om blandt andre Jens Weiss (S) også talte varmt for at få et grundigere undersøgelse, inden man traf en beslutning.

Et andet forslag, der kom fra Lennart Mogensen (V), blev derimod vedtaget. Det gik på, at man venter til efter højsæsonen i år med at indføre ændringen.

I øvrigt præciserede borgmester Ole Wej Petersen (S), at man i første omgang blot skal betale for køretøjet, og at man kan få refunderet sin billet, hvis man afbestiller op til en halv time før afgang.