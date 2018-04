Den historiske gård Rikkesminde i Dalum med cirka 200 år på bagen er på vej mod en delvis nedrivning.

En lokalplan, der giver mulighed for at rive lade- og staldlænger ned, blev onsdag godkendt af et enigt byråd.

By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) fremlagde sagen og betonede, at stuehuset bliver stående. Men hun beklagede alligevel, at resten af gårdanlægget altså nu er på vej til at forsvinde.