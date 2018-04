Det boost skal kommunen benytte til at få flere ledige i arbejde, mente budgetflertallet - S, SF, Enhedslisten og Radikale - og partierne havde derfor på forhånd i budgettet sat seks mio. kroner af til opgaven. Onsdag besluttede byrådet så at bruge penge på at opkvalificere en gruppe af arbejdsløse, der hidtil har svært ved at finde et arbejde, fordi deres kompetencer ikke matcher noget af det, arbejdsgiverne efterspørger lige nu.

Hash er ikke kun en vej ind i problemer for mange unge. Nu kan det også blive en vej ud af problemer for langtidsledige og arbejdsløse ufaglærte.

Araz Khan (V), der var indkaldt som afløser for sygemeldte Claus Houden, der natten til mandag blev ramt af en blodprop, slog fast, at også V - som ikke er med i budgetforliget - også støtter, at der nu gøres en målrettet indsats for at gøre de ledige klar til de job, der er på vej.

- Selv om ledigheden har været faldende, er vi langt fra landsgennemsnittet. Det skal Odense ikke være kendt for, sagde han.

Med byrådets ja til forslaget vil Odense Kommune nu i samarbejde med erhvervslivet gå i gang med at iværksætte en indsats for at få opkvalificeret nogle af byens ledige til de job, der skønnes på vej.