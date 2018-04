KIF kom som forventet ud med syv mand i angrebet, men i kampens første minutter var GOG-forsvaret og Ole Erevik på kassen gode til at holde hjemmeholdet fra store chancer. Anden målscorer for GOG blev derfor Erevik selv, som kunne smide bolden en hele bane og i tomt mål til en fynsk føring på 2-1.

KIF kom ud med fornyet energi fra pausen, og det angreb, som før har drillet GOG, begyndte at gøre ondt på fynboerne igen. Bo Spellerberg kunne igen score, og Søren Haagen i KIF-målet fik bedre styr på de fynske skytter.

Og langsomt lukkede hjemmeholdet hullet til gæsterne, som måtte slås sig igennem flere udvisninger. Efter 10 minutter kunne Bo Spellerberg på den baggrund bringe KIF foran for første gang, da han scorede på straffe.

GOG erstattede i løbet af halvlegen Ole Erevik i målet, efter han ellers havde stået en flot første. Men KIF havde fundet opskriften, og GOG kunne ikke ryste rivalerne af sig.

Og det skulle, som det altid er, blive tæt mellem GOG og KIF Kolding København. Med få minutter igen lå stillingen og balancerede omkring en uafgjort, der ville sende GOG i semifinalen. Men fynboerne satte sig selv i en vanskelig situation til sidst i kampen med to udvisninger i en enkelt forsvarssekvens.

Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller sørgede dog for, at de to mand, GOG var i undertal, ikke blev fatale, men gæsterne kom heller ikke nærmere.

Derfor kunne KIF tage timeout med bolden og en føring på 33-32 med omkring et halvt minut tilbage, og så så det sort ud for fynboerne. Men en angrebsfejl gav GOG en sidste livline, og så skulle der fart på kontraen. Men den sidste aflevering blev svær for Mark Strandgaard at håndtere i hjørnet, og da han tabte bolden ud af banen med tre sekunder på uret, kunne hjemmepublikummet juble over en sejr.