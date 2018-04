KIF Kolding København sled sig tilbage og endte med at hente en vigtig hjemmesejr onsdag.

Her blev GOG Håndbold besejret 33-32, efter at gæsterne var foran 17-13 i pausen.

De to point blev i høj grand hentet, fordi KIF-holdet turde at holde fast i taktikken med at spille syv mod seks i angrebet, vurderer KIF-træner Lars Frederiksen.

- Vi holdt vores koncept med syv mod seks i alle 60 minutter. Vi turde at spille det og gik ikke tilbage. Så spillede vi os stille og roligt ind i kampen og holdt hovederne kolde.

- Sejren betyder, at vi er helt med blandt BSV og GOG, men vi tager det stille og roligt. For os er det flot at have fem point, når vi kom over med nul point, så det var en stor præstation, siger Lars Frederiksen.

Selv om et par fejl i offensiven hurtigt gav GOG nemme mål, så valgte Lars Frederiksen at holde fast i taktikken, som gav bonus i anden halvleg og som ifølge træneren sparer holdet for kræfter.

- Min overvejelse var, at hvis vi kunne holde de andre på at score fire gange i tomt mål, så kunne vi leve med det. I anden halvleg lavede de ikke et eneste mål på det (KIF-fejl, red.), så det var vigtigt at holde konceptet.

- Det er mindst belastende for spillerne at spille syv mod seks. De skal ikke løbe så meget rundt, da alle spillere stort set står stille i det etablerede angrebsspil, siger Lars Frederiksen.

Hos GOG var rutinerede Torsten Laen ikke bleg for at ønske KIF tillykke med sejren.

- Stor cadeau til Kolding. Deres syv mod seks er vanskeligt at stå over for. Det er deres våben, og de blev ved med at tro på deres taktik. Tillykke til dem. De lever stadig i slutspillet, siger Torsten Laen.

Han erkendte, at det var en stor udfordring at blive mødt af syv angrebsspillere i hele opgøret.

- Det er charmerende, fordi det bliver så taktisk præget.

- Man skal være godt forberedt, fordi man er en mand mindre i forsvaret, og man prøver at styre, hvor de andre får deres afslutninger, men deres fløje fik for mange, og så fik vi ikke løbet med dem, siger Torsten Laen.

Sejren bragte KIF på fem point efter fire kampe i gruppe 2. Bjerringbro-Silkeborg (BSV) og GOG topper med henholdsvis seks og syv point inden de to sidste runder.