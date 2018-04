Fodbold. Serie 2, pulje 4. FC Broby 2-Øernes FF 3-1 (0-1). Det så godt ud for Øernes, da Jacob Lassen allerede i det sjette minut scorede til 1-0. Et par friløbere senere i første halvleg kunne måske have afgjort kampen, men da de blev misbrugt, så lugtede hjemmeholdet langsomt muligheden for at vende kampen. Og det blev bedre i slutfasen, hvor ØFF'erne blev ramt af to gule kort.