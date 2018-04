Besparelser på 0-6 års området kommer ikke til at påvirke skolernes mulighed for at købe it-udstyr. - Vi har taget nok fra skolerne, lød det fra flertallet på byrådsmødet i går

Camilla Lykke Sørensen, initiativtager til et forældre-netværk, der skal sikre, at sparekniven ikke bliver svunget unødigt hårdt over børneområdet, var sammen med fire andre i netværket til byrådsmøde i går. Det ændrede dog ikke ved, at et flertal med V, K, SF og DF stemte for at spare 2 ud af 3,5 mio. kr. på 0-6 års området på stordriftsfordele samt at nedjustere et beløb pr. barn med 1,5 mio. kr.

Kommunen skal spare 3,5 mio. kr. på 0-6 års området.



Besparelserne træder i kraft i 2018.



Et flertal bestående af V, DF, R og K stemte for at finde pengene på følgende måde:



Frivillig børnehavestart: 0,5 mio. kr.



Nedjustering af budget til pædagogiske assistentelever: 1 mio. kr.



Stordriftsfordele: 0,5 mio. kr.



Nedjustering af beløb pr. barn på dagtilbudsområdet: 1,5 mio. kr.

Camilla Lykke Sørensen havde heller ikke troet andet.

- Det gik som forventet, men vi kom heller ikke med forhåbninger om, at vi kunne ændre noget. Vi kom for at vise dem, at vi holder øje med dem, sagde hun efter byrådsmødet.

Over for forslaget, som blev vedtaget, stod Socialdemokraternes forslag om at sløjfe digitaliseringspuljen på 2 mio. kr. Sara Emil Baaring (S) satte nogle ord på forslaget på byrådsmødet.

- Vi må ikke spare på de mindste. Det her er kernevelfærd, og det er vores yngste børn, vi taler om. Jeg kan ikke se, at vi kan fjerne flere hænder fra området, når vi ved, at der i perioder er seks børn pr. voksen i nogle af vores vuggestuer og 17 børn pr. voksen i vores børnehaver. Det handler om Ipads eller varme hænder.