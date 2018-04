KIF Kolding København hentede onsdag en særdeles vigtig sejr i 888 Ligaen, da klubben hjemme vandt 33-32 over GOG Håndbold i slutspillet.

Dermed nåede KIF op på fem point i den tætte pulje 2, hvor Bjerringbro-Silkeborg (BSV) har seks point, mens GOG topper med syv point.

Der resterer to runder i slutspillet, og intet er afgjort i gruppen, hvor et point onsdag havde sikret GOG en semifinaleplads.

Jeppe Larsen bragte KIF foran 1-0, og hjemmeholdet lagde ud med syv mod seks i angrebsspillet.

GOG-keeper Ole Erevik reddede et straffekast efter fire minutter, da gæsterne var foran 3-1, og Marcus Cleverly gjorde ham kunsten efter i KIF-målet efter syv minutter.

Kort efter øgede Torsten Laen dog til 4-2 for GOG, og gæsterne var foran 9-7 efter det første kvarter.

En fejlaflevering af Bo Spellerberg udstillede risikoen ved fast at spille med en mand i overtal i angrebet, og Mark Strandgaard øgede til 11-8 med en scoring i det tomme KIF-mål.

En fejl i offensiven resulterede i en endnu en nem GOG-scoring til 14-9-føring, og pauseføringen til gæsterne lød på 17-13.

En mand i overtal i angrebene gav mulighed for flere scoringschancer, men prisen ved fejl lurede hele tiden for KIF, som efter fem minutter af anden halvleg dog havde barberet gæsternes forspring ned til 17-19.

Niclas Kirkeløkke leverede seks mål i første halvleg for gæsterne, som i de første ti minutter efter pausen fik lukket ned, når KIF var på vej op på siden af GOG.

Hjemmeholdets Jeppe Larsen reducerede så til 22-24, mens GOG misbrugte en chance lige efter, og Bo Spellerberg scorede til 23-24 på et straffekast.

Opgøret var helt åbent, og KIF-fløjspillerne Jeppe Larsen og Sebastian Augustinussen voldte GOG store problemer.

Spellerberg udlignede til 25-25 på endnu et straffe, og med ti minutter igen var KIF foran 28-27 efter det fornemme comeback.

Med fire minutter igen var gæsterne bagud 29-31 og havde to mand ude i to minutter, og det så sort ud for gæsterne, der dog havde muligheden for uafgjort ti sekunder før tid.

I pulje 1 vandt TTH Holstebro hjemme med 32-23 over Skjern Håndbold i onsdagens sene opgør.

Dermed nåede TTH op på siden af Skjern med seks point til hver, efter at Skjern har tabt de to seneste opgør, men havde to point med over fra grundspillet.

Aalborg Håndbold topper den tætte gruppe med syv point, efter at alle klubber har spillet fire kampe.

Århus Håndbold har nul point i bunden af gruppen.