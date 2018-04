Ewii

Kolding: Skandaleåret 2017 har givet minus i regnskabet og skrammer i omdømmet hos Trekantområdets store energikoncern Ewii A/S. Men med ny ledelse er kursen sat mod at få afhændet blødende udviklingsselskaber og placere Ewii i dukserollen blandt danske energiselskaber. Endda i en grad, så det har skabt lettere irritation ved andre af områdets selskaber, kom det frem på repræsentantskabsmødet i selskabet onsdag.

Røde tal på bundlinien Ewii A/S sluttede 2017 med et underskud på 14 mio. kroner efter skat.Ewii har splittet selskaberne op i dels forsyningsselskaberne under det gamle Trefor-navn og de kommercielle selskaber under Ewiis navn.



Trefor El-net A/S: - 49,1 mio. kr.



Trefor Vand A/S: -11,2 mio. kr.



Trefor Varme A/S: 41,8 mio. kr.



Ewii Energi A/S: 8,4 mio. kr.



Ewii Bredbånd A/S: - 11,7 mio. kr.



Ewii Teknik A/S: - 10,9 mio. kr.



Midtjysk Køleteknik A/S: - 2,6 mio. kr.



Ewii Production A/S: - 6 mio. kr.



Ewii Telecare A/S: - 8,5 mio. kr.



Ewii Fuel Cells A/S: - 17,3 mio. kr.



Ewii Mobility A/S: - 41,4 mio. kr.



Ewii Invest: 139,3 mio. kr.

- Der er nogle, der mener, at vi har været for hurtigt ude med at efterleve de nye retningslinjer for god selskabsledelse, men vi vil være rollemodel, sagde formand for Ewii A/S Jørn Limann.

Den kritik har direktøren også mødt.

- Jeg har fået at vide, at jeg har været lidt for langt fremme i skoene, men det lever jeg fint med. Det gør mig så meget mere motiveret, at de ikke kan lide det vi gør, sagde adm. direktør Lars Bonderup Bjørn.